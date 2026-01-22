Bild
Statistisches Landesamt

So viele Menschen profitieren vom höheren Mindestlohn

Zum Jahresbeginn wurde der Mindestlohn erhöht. Aber wie viele Menschen profitieren im Südwesten davon? Laut einer Schätzung des Statistischen Landesamts Hunderttausende.

Wie viele Menschen profitieren von höherem Mindestlohn? (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Wie viele Menschen profitieren von höherem Mindestlohn? (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Rund 610.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg dürften einer Schätzung zufolge von der jüngsten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns betroffen sein. Denn im April 2025 seien rund elf Prozent der etwa 5,7 Millionen mindestlohnberechtigten Jobs im Südwesten mit einer Vergütung unterhalb des seit 1. Januar 2026 geltenden Mindestlohns von 13,90 Euro brutto die Stunde bezahlt worden, teilte das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mit.

Für die betroffenen Beschäftigten ergebe sich bei künftiger Zahlung des neuen Mindestlohns insgesamt eine geschätzte Erhöhung der Verdienstsumme um gut sechs Prozent. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssten folglich geschätzt rund 31 Millionen Euro zusätzlich aufbringen.

Für die Schätzung wurde angenommen, dass alle betroffenen Beschäftigten mindestens den zuvor gültigen Mindestlohn von 12,82 Euro erhielten. Lohnsteigerungen nach April 2025 wurden nicht berücksichtigt.

Weitere Erhöhung ab 2027

Die durch eine Verordnung des Bundesarbeitsministeriums geregelte Anhebung beruht auf einer Empfehlung der Mindestlohnkommission vom Juni. Anfang 2027 wird der Mindestlohn demnach weiter auf 14,60 Euro steigen. Davon werden nach Schätzungen des Statistischen Landesamts maximal 885.000 Jobs betroffen sein, für die sich dann eine weitere Steigerung der Verdienstsumme um rund vier Prozent oder rund 35 Millionen Euro ergäbe.

