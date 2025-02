Mehr Schweine- und Rinderfleisch im Südwesten erzeugt

Fellbach (dpa/lsw) - Die Schweinefleischerzeugung in Baden-Württemberg hat 2024 erstmals seit mehreren Jahren wieder zugenommen. Dies teilte das Statistische Landesamt in Fellbach mit. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Zahlen 323.000 Tonnen erzeugt, ein plus von zwei Prozent zum Vorjahr.