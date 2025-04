Mehr Sicherheit beim Maimarkt mit mehr als 1.000 Ausstellern

Mannheim (dpa/lsw) - Mehr als 1.000 Aussteller präsentieren von Samstag an ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Mannheimer Maimarkt. Bei der Regionalmesse handelt es sich nach Angaben der Veranstalter um die größte ihrer Art in Deutschland. Die Sicherheitsvorkehrungen für das Messegelände sind laut Veranstalter nach den tödlichen Angriffen auf Menschenmengen in den vergangenen Monaten verschärft worden.