Wetzlar (dpa) - «Ich habe einen weißen Storch gesehen!» Immer wieder bekommt Bernd Petri solche Anrufe. «Dabei sind es Silberreiher gewesen», sagt der stellvertretende Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Hessen. In den vergangenen drei Jahrzehnten sind auch im Zuge des Klimawandels mehr und mehr dieser schneeweißen Großvögel zum Überwintern an Gewässer in Hessen und Rheinland-Pfalz gelangt - um im Frühling meist wieder in ihre heimatlichen Brutgebiete in Ost- und Südosteuropa zurückzufliegen.

Ihre hessischen und rheinland-pfälzischen Bestände haben sich nach Petris Worten seit etwa zehn Jahren stabilisiert, ihre Zahl ändere sich nicht mehr sehr. «Die Winter sind hier milder als zum Beispiel in der Ukraine und in Polen, die Böden sind hier "stocherfähiger"», teilt der Biologe der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Jagen etwa von Mäusen auf Feldern sei also hier einfacher für sie - und geschützte Schlafplätze beispielsweise auf ufernahen Bäumen gebe es auch.

Was haben Silberreiher mit der Gründung des Nabu zu tun?

Vor gut einem Jahrhundert dagegen sind Silberreiher mit dem wissenschaftlichen Namen Ardea alba fast ausgerottet worden - wegen ihrer begehrten Federn. «Sie sind zu Tausenden für Hutschmuck abgeschlachtet worden», erklärt Petri. «Das war mit ein Auslöser für die Entstehung des Nabu.» Lina Hähnle gründete 1899 als Vorläuferorganisation den Bund für Vogelschutz.

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Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Die schneeweißen Federn der Silberreiher sind einst begehrt gewesen für den Schmuck von Damenhüten. (Archivbild)

Heute sind nach Petris Worten vor allem zwischen Oktober und März etwa im Hessischen Ried, in der Pfalz und in Flusssystemen wie dem Rhein viele Silberreiher zu beobachten. Natürliche Feinde hätten sie hier kaum, «dafür sind sie zu groß und wehrhaft», sagt der Vogelkundler. Uhus etwa könnten Silberreiher attackieren - doch Deutschlands größte Eulen sind selten.

Beispielsweise mit Fischen und Fröschen im Wasser, aber auch mit Mäusen und Würmern an Land zeigen Silberreiher laut Petri «eine große Nahrungsflexibilität». Zudem folgten sie - wie auch Störche - pflügenden Traktoren, um leichter aufgeschreckte Kleintiere zu erbeuten.

Wie kommen Silber- und Graureiher miteinander aus?

Viel Konkurrenz zwischen Silber- und Graureihern, die ähnlich groß sind und ähnliche Beute jagen, sieht Biologe Petri an den hessischen und rheinland-pfälzischen Gewässern bislang nicht: Beide hätten hier in der Regel einen ausreichend großen Lebensraum.