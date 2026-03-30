Wohnungsbau

Mehr Sozialwohnungen in Baden-Württemberg gefördert

Der Bau von mehr als 3.300 neuen Sozialwohnungen wurde 2025 bewilligt. Auch unter dem Strich nimmt die Zahl der Sozialwohnungen seit ein paar Jahren wieder zu. Wie viele gibt es nun im Südwesten?

Ministerium: 3.367 neue Sozialwohnungen bewilligt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ministerium: 3.367 neue Sozialwohnungen bewilligt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die landeseigene L-Bank hat im vergangenen Jahr Förder- und Reservierungszusagen für den Neubau von 3.367 Sozialwohnungen erteilt. Das sei der höchste Wert seit zehn Jahren und ein Anstieg von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teile Landesbauministerin Nicole Razavi (CDU) mit. «Das ist eine starke, erfreuliche Zahl, denn die Bewilligungen von heute sind die Sozialwohnungen von morgen», sagte Razavi. Zuvor hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

2025 seien 804 Millionen Euro in die Landesprogramme zur sozialen Wohnraumförderung geflossen, hieß es laut Mitteilung. Das sei ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für dieses Jahr stünde die Rekordsumme von rund 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung, sagte Razavi. Möglich machten dies rund 300 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes.

Landesbauministerin Nicole Razavi (CDU): «Das ist eine starke, erfreuliche Zahl.» (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Landesbauministerin Nicole Razavi (CDU): «Das ist eine starke, erfreuliche Zahl.» (Archivbild)

Laut aktuell verfügbaren Daten habe sich die Zahl der Sozialwohnungen im vergangenen Jahr unter dem Strich um 1.316 auf 56.072 erhöht. 2.649 Sozialwohnungen seien demnach neu geschaffen und bezogen worden. Bei 1.333 Wohnungen sei hingegen die Sozialbindung ausgelaufen. Seit 2021 habe sich die Zahl der Sozialwohnungen um neun Prozent erhöht. Zuvor sei sie über Jahre hinweg rückläufig gewesen.

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«Das ist eine gute Nachricht und ein hoffnungsvolles Zeichen», teilte Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des Verbands Bauwirtschaft Baden-Württemberg, mit. Jetzt gelte es, dranzubleiben und nicht nachzulassen.

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