Finanzen Mehr Steuergeld für Land und klamme Kommunen Mehr Geld in den Kassen erwarten Steuerschätzer in Hessen. Gibt das auch mehr Spielräume? 28.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Es gibt mehr Geld für Kommunen. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Finanznot der Kommunen Putzende Schüler gegen klamme Kassen - massive Kritik Schüler sollen wieder Klassenzimmer putzen - sie und die Eltern laufen Sturm. Warum der Vorschlag für so viel Zündstoff sorgt. 08.10.2025 Jahresbericht Rechnungshof: Hier kann das Land Steuergeld einsparen Polizeikosten, Wohnraumförderung, Schulpsychologen: Der aktuelle Bericht des Landesrechnungshofs zeigt, wo Baden-Württemberg aus Sicht der Prüfer zu großzügig ist. 21.07.2025 Finanzen Steuerschätzung: Weniger Geld für Kommunen Zuletzt rissen ausbleibende Steuern tiefe Löcher in den Landeshaushalt. Die aktuelle Steuerschätzung fällt gar nicht so übel aus - aber nur für das Land. 19.05.2025 Haushaltslage Klamme Kommunen sollen drei Milliarden Euro früher bekommen Die Kassen von Städten und Gemeinden sind fast überall leer, es drohen zahlreiche Haushaltssperren. Nach lautem Streit haben sich Land und Kommunen nun zusammengesetzt. Mit einem ersten Erfolg. 16.05.2025 Finanzen Steuerschätzung verschärft Haushaltssorgen bis 2029 Die Steuergelder sprudeln nicht wie erhofft. Der neue Finanzminister meint: Das habe er erwartet. Trotzdem steht er vor einer Mammutaufgabe. 15.05.2025