Mehr Straftaten: Starker Anstieg bei häuslicher Gewalt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - 2023 hat es mehr Straftaten in Frankfurt am Main gegeben als im Vorjahr. Wie die Polizei am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt gab, wurde mit einer Zahl von 114.969 Straftaten das Niveau vor der Coronapandemie 2019 erreicht. Das entspricht einem Anstieg von 5922 Fällen im Vergleich zu 2022. Die Statistik setzt sich aus der Zahl der Strafanzeigen zusammen, die bei den Ermittlern eingingen.

In einem Bereich registrierte die Polizei einen besonders starken Anstieg: «Die Zahl, die mich letztendlich dann negativ am meisten schockiert hat, waren die Fallzahlen im Bereich der häuslichen Gewalt», sagte Polizeipräsident Stefan Müller. Mit 2055 Fällen, verzeichnete die Behörde in dem Bereich einen Anstieg von rund 18 Prozent. Zwei Frauen wurden demnach im vergangenen Jahr im Zuge häuslicher Gewalt in Frankfurt getötet. Fast 80 Prozent der Opfer waren laut Polizei weiblich.