Weniger Straftaten in Frankfurt im Jahr 2024

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trotz des Großereignisses Fußball-Europameisterschaft und einiger Fälle im Rahmen von Krisen wie den Kriegen in der Ukraine oder in Gaza ist die Zahl der Straftaten in Frankfurt 2024 gesunken. Insgesamt ging die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent (1.702) auf 113.267 Fälle zurück, teilte die Polizei bei der Vorstellung der Statistik mit.