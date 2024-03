Mehr Unfälle, aber weniger Tote 2023 auf Hessens Straßen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Trotz insgesamt steigender Unfallzahlen mit Verletzten hat es 2023 in Hessen deutlich weniger Verkehrstote gegeben als im Vorjahr. Die Zahl der Schwerverletzten im Straßenverkehr war 2023 sogar so niedrig wie noch nie seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen 1950. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit.