Mehrere Autos in Unfall auf A98 verwickelt

Singen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit vier Autos ist auf der A98 bei Volkertshausen (Landkreis Konstanz) hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzte ihn auf 65.000 Euro. Ein Mann wurde bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 18-Jähriger war bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern geraten und auf der linken Fahrspur zum Stehen gekommen, wie es weiter hieß. Er konnte mit seinem 18-jährigen Beifahrer unverletzt das Fahrzeug verlassen, gegen das dann ein 47-Jähriger mit seinem Wagen stieß. Durch die Wucht der Kollision prallte dessen Wagen gegen ein von einem Helfer abgestelltes Fahrzeug, das dann auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Der 47-Jährige verletzte sich leicht. Die Autobahn war für rund vier Stunden gesperrt.