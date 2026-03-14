Unfälle

Mehrere Autos in Unfall auf A98 verwickelt

Frontalcrash, Kettenreaktion und hoher Schaden: Ein missglücktes Ausweichmanöver hat große Folgen.

Die Polizei muss am Freitagabend für einige Stunden die A98 sperren. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei muss am Freitagabend für einige Stunden die A98 sperren. (Symbolbild)

Singen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit vier Autos ist auf der A98 bei Volkertshausen (Landkreis Konstanz) hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzte ihn auf 65.000 Euro. Ein Mann wurde bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

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Ein 18-Jähriger war bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern geraten und auf der linken Fahrspur zum Stehen gekommen, wie es weiter hieß. Er konnte mit seinem 18-jährigen Beifahrer unverletzt das Fahrzeug verlassen, gegen das dann ein 47-Jähriger mit seinem Wagen stieß. Durch die Wucht der Kollision prallte dessen Wagen gegen ein von einem Helfer abgestelltes Fahrzeug, das dann auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Der 47-Jährige verletzte sich leicht. Die Autobahn war für rund vier Stunden gesperrt.

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