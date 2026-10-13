Mehrere Durchsuchungen nach Brandanschlag auf Starlink

Stuttgart (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf eine Starlink-Station in Polen hat es nach Angaben des baden-württembergischen Innenministers mehrere Durchsuchungen gegeben. Zwei europäische Haftbefehle seien zur Vollstreckung in Deutschland an das Bundeskriminalamt übermittelt worden, bestätigte der CDU-Politiker Manuel Hagel in Stuttgart. Am Montag seien zwei Männer durch Spezialkräfte in Nürtingen festgenommen worden, sagte Hagel. Zudem seien drei Wohnungen durchsucht worden, zwei davon in Baden-Württemberg.

Eine Zeugin sei festgestellt worden, diese sei wieder auf freiem Fuß. Weitere Angaben zu dem konkreten Fall, etwa zu Verbindungen nach Russland oder zur organisierten Kriminalität, könne er nicht machen, sagte der Innenminister. Die Ermittlungen befänden sich in einer sehr frühen Phase. Zudem unterlägen wichtige Informationen der Geheimhaltung.

Hagel fordert «echte Abwehrdienste»

Hagel warnte aber vor der konkreten Bedrohungslage. Man rüste die Sicherheitsarchitektur auf und müsse aufwachen aus dem «Dornröschenschlaf». Man müsse aus den Landesämtern für Verfassungsschutz nun «echte Abwehrdienste» machen.

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