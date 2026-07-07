Feuer auf einem Dach

Mehrere Leichtverletzte bei Brand in Frankfurter Innenstadt

Feuer auf dem Dach einer Baustelle in der Frankfurter Innenstadt: Die Feuerwehr ist mit mehreren Einheiten im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Mitten in der Innenstadt von Frankfurt bricht ein Feuer aus, der Rauch ist weithin sichtbar. Foto: Lea Winkler/dpa
Mitten in der Innenstadt von Frankfurt bricht ein Feuer aus, der Rauch ist weithin sichtbar.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Brand in der Frankfurter Innenstadt hat mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Es brenne auf dem Dach einer Baustelle, sagte ein Sprecher. Laut Polizei gibt es mehrere Leichtverletzte.

Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit mehreren Einheiten vor Ort. Der Brandort liegt laut den Angaben südlich der Konstablerwache. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt.

Dutzende Arbeiter saßen mit ihren Warnwesten und Helmen auf dem Bürgersteig am Brandort. Einer der Arbeiter sagte, er habe im zweiten Stock gearbeitet, als ihm jemand entgegengerannt sei und gesagt habe: «Raus, raus, es brennt».

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