Mehrere Tausend Sichtungen von Tieren und Pflanzen gemeldet

Dass die Gottesanbeterin so häufig gemeldet werde, hänge wohl damit zusammen, dass die Fangschrecke teils in Wohngebieten unterwegs sei, sagte HLNUG-Experte Christian Geske. «Sie landet auch mal auf dem Balkon.» Das Insekt errege Aufmerksamkeit und oft werde das Handy für ein Foto gezückt. Als 2002 das erste Portal in Hessen zum Hirschkäfer an den Start gegangen sei, seien die Meldungen noch per Postkarte eingegangen, berichtete Geske.