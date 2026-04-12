Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Michelstadt (dpa/lhe) - In der Nähe von Michelstadt (Odenwaldkreis) sind bei einem Unfall fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein 23-Jähriger war am Samstagabend auf einer Bundesstraße auf ein anderes aufgefahren, so die Polizei. Das vorausfahrende Fahrzeug überschlug sich daraufhin. Die vier Insassen konnten sich selbst befreien, sie kamen ins Krankenhaus. Auch der 23-Jährige wurde verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.