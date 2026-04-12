Unfälle

Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Auf einer Bundesstraße fährt ein Auto einem anderen auf. Es gibt mehrere Leichtverletzte.

Die Polizei wird zu einem Unfall auf der B45 gerufen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei wird zu einem Unfall auf der B45 gerufen. (Symbolbild)

Michelstadt (dpa/lhe) - In der Nähe von Michelstadt (Odenwaldkreis) sind bei einem Unfall fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein 23-Jähriger war am Samstagabend auf einer Bundesstraße auf ein anderes aufgefahren, so die Polizei. Das vorausfahrende Fahrzeug überschlug sich daraufhin. Die vier Insassen konnten sich selbst befreien, sie kamen ins Krankenhaus. Auch der 23-Jährige wurde verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Odenwald
Unfälle

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Odenwald

Eine Frau kommt mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Das hat fatale Folgen.

19.02.2026

Drei Verletzte nach Unfall bei Michelstadt
Unfälle

Drei Verletzte nach Unfall bei Michelstadt

Die Fahrt eines Trios nimmt ein plötzliches Ende: Ein Zaun sowie ein Baum halten ihren Wagen auf, nachdem der Fahrer die Kontrolle verliert.

12.10.2025

Fahrer vom Handy abgelenkt? Zwei Verletzte nach Unfall
Verkehr

Fahrer vom Handy abgelenkt? Zwei Verletzte nach Unfall

Nach einem Auffahrunfall kommen zwei Menschen teils schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Unfallursache.

30.08.2025

Offenbach

Ein Toter und drei Verletzte nach Auffahrunfall

Der Unfall ereignete sich auf einer Bundesstraße. Ein Auto fuhr auf ein anderes auf. Eines der Fahrzeuge fing Feuer.

18.02.2024

Hersfeld-Rotenburg

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf Bundesstraße

07.04.2023