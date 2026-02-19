Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Odenwald

Michelstadt (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß bei Michelstadt im Odenwald sind zwei Menschen verletzt worden. Auf einer Bundesstraße kam eine 49-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 66-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Die genaue Unfallursache soll nun ermittelt werden.