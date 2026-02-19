Unfälle

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Odenwald

Eine Frau kommt mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Das hat fatale Folgen.

Eine Frau kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Eine Frau kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Michelstadt (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß bei Michelstadt im Odenwald sind zwei Menschen verletzt worden. Auf einer Bundesstraße kam eine 49-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 66-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Die genaue Unfallursache soll nun ermittelt werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß
Unfälle

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Eine Frau gerät mit ihrem Wagen auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr, es kommt zum Zusammenstoß - mit schweren Folgen für sie und eine weitere Autofahrerin.

01.02.2026

Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß
Medizinischer Zwischenfall

Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Ein plötzlicher medizinischer Zwischenfall am Steuer hat fatale Folgen: Nach einem Frontalcrash stirbt ein Autofahrer im Krankenhaus.

30.11.2025

Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt
Verkehr

Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Eine Frau fährt mit ihrem Auto auf einer Straße in Hessen. Auf einmal gerät der Wagen in den Gegenverkehr und es kommt zum Zusammenstoß.

26.04.2025

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß
Unfälle

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Eine Autofahrerin gerät aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Die Folge ist ein schwerer Unfall, zu dem Rettungskräfte eilen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

22.03.2024

Verkehr

Zehn Menschen bei Autounfall in Niedersachsen verletzt

Ein 26-jähriger Autofahrer wollte am Samstagabend in Damme nach links abbiegen und übersah dabei das Auto eines 20-jährigen Fahrers im Gegenverkehr. Das hatte fatale Folgen.

20.08.2023