Odenwaldkreis

Fünf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Unfall auf der B45 im Odenwald werden mehrere Menschen schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Mehrere Schwerverletzte mussten versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Mehrere Schwerverletzte mussten versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).

Oberzent (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Odenwald sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der B45 in der Nähe von Gammelsbach, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Beteiligter musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die anderen vier Verletzten kamen in Krankenhäuser. Der genaue Hergang und die Unfallursache waren zunächst noch unklar.

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