Unfälle

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B45

Zwei Fahrzeuge krachen auf der Bundesstraße zwischen Bruchköbel und Roßdorf ineinander. Der Streckenabschnitt bleibt vorerst gesperrt.

Beide Autofahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Beide Autofahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bruchköbel (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos auf der Bundesstraße 45 im Main-Kinzig-Kreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 55 Jahre alte Frau krachte mit ihrem Wagen zwischen Bruchköbel und Roßdorf in den entgegenkommenden Transporter eines 27-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar.

Die Feuerwehr musste beide Verletzten mit hydraulischem Werkzeug aus den Fahrzeugwracks befreien. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. 

Die B45 wurde wegen der Aufräumarbeiten zwischen Bruchköbel und Roßdorf bis auf weiteres voll gesperrt.

