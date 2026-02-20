Eberhardzell

Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Auf der Bundesstraße 30 bei Eberhardzell sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen.

Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild)

Eberhardzell (dpa/lsw) - Ein Auto ist auf einer Bundesstraße bei Eberhardzell im Kreis Biberach in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen frontal zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Menschen schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch zwei weitere Autos waren in den Unfall verwickelt. Ein Rettungshubschrauber befand sich am Nachmittag im Einsatz.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die betroffene Bundesstraße 30 ist voll gesperrt worden. Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit. Es wurden Umleitungen eingerichtet. Weshalb das Auto aus der Fahrtrichtung Biberach in den Gegenverkehr geraten ist, blieb vorerst unklar. Der Lastwagen war in Richtung Ravensburg unterwegs.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwerverletzte nach Frontalcrash auf Bundesstraße
Meßkirch

Schwerverletzte nach Frontalcrash auf Bundesstraße

Ein missglücktes Überholmanöver auf der Bundesstraße 311 führt zu einem Frontalzusammenstoß. Vier Menschen werden nach bisherigen Erkenntnissen verletzt, zwei davon schwer.

22.01.2026

Unfall auf glatter Straße - Zwei Schwerverletzte
Winter

Unfall auf glatter Straße - Zwei Schwerverletzte

Ein Auto gerät in den Gegenverkehr und prallt dort mit einem weiteren Wagen zusammen. Der Rettungshubschrauber wird alarmiert.

01.12.2025

Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf Bundesstraße
Verkehr

Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf Bundesstraße

Im Kreis Biberach kommt zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Wagen. Eine Frau und ein Mann kommen mit schweren Verletzungen in Kliniken.

16.09.2025

Auto prallt frontal mit Lkw zusammen - drei Schwerverletzte
Notfall

Auto prallt frontal mit Lkw zusammen - drei Schwerverletzte

Über Stunden ist die Bundesstraße 16 zwischen Günzburg und Gundelfingen an der Donau gesperrt. Eine Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr und baut einen folgenschweren Unfall.

12.03.2025

Verkehrsunfälle

Mann bei Lastwagen-Unfall schwer verletzt

Warum ein Lkw nach links von der Fahrbahn abkam, muss noch ermittelt werden. Er stieß mit zwei entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

14.02.2024