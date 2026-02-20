Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße
Auf der Bundesstraße 30 bei Eberhardzell sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen.
Eberhardzell (dpa/lsw) - Ein Auto ist auf einer Bundesstraße bei Eberhardzell im Kreis Biberach in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen frontal zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Menschen schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch zwei weitere Autos waren in den Unfall verwickelt. Ein Rettungshubschrauber befand sich am Nachmittag im Einsatz.
Die betroffene Bundesstraße 30 ist voll gesperrt worden. Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit. Es wurden Umleitungen eingerichtet. Weshalb das Auto aus der Fahrtrichtung Biberach in den Gegenverkehr geraten ist, blieb vorerst unklar. Der Lastwagen war in Richtung Ravensburg unterwegs.