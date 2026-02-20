Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Eberhardzell (dpa/lsw) - Ein Auto ist auf einer Bundesstraße bei Eberhardzell im Kreis Biberach in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen frontal zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Menschen schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch zwei weitere Autos waren in den Unfall verwickelt. Ein Rettungshubschrauber befand sich am Nachmittag im Einsatz.