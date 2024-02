Mehrere Verletzte bei Unfall in Nordhessen

Eschwege (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Nordhessen mit zwei beteiligten Lastwagen sind am Mittwochmorgen in Nordhessen mehrere Personen verletzt worden. Ein Mensch wurde eingeklemmt und muss von Einsatzkräften befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße 400 wurde an der Unfallstelle in der Nähe von Sontra (Werra-Meißner-Kreis) für den Verkehr gesperrt. Einzelheiten zum Unfallhergang wurden zunächst nicht bekannt.