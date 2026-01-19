Bild
Unfälle

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Braunfels

Nach einem Frontalzusammenstoß brennt das Auto eines 18-Jährigen aus. Beide Insassen retten sich, sind aber schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz.

Die Menschen stiegen aus den Autos aus, bevor eins von ihnen Feuer fing. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Menschen stiegen aus den Autos aus, bevor eins von ihnen Feuer fing. (Symbolbild)

Braunfels (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem SUV einer 59-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Beide konnten aus den Autos aussteigen, bevor das Fahrzeug des 18-Jährigen Feuer fing. 

Der Mann wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein anderes Hospital geflogen. Zum Sachschaden machte die Polizei keine Angaben. Die Unfallursache sei noch unklar.

