Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Braunfels
Nach einem Frontalzusammenstoß brennt das Auto eines 18-Jährigen aus. Beide Insassen retten sich, sind aber schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz.
Braunfels (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem SUV einer 59-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Beide konnten aus den Autos aussteigen, bevor das Fahrzeug des 18-Jährigen Feuer fing.
Der Mann wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein anderes Hospital geflogen. Zum Sachschaden machte die Polizei keine Angaben. Die Unfallursache sei noch unklar.