Mehrere Verletzte bei Unfall mit Reisebus

Seligenstadt (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen nach sollen ein Reisebus und ein Auto beim Abbiegen zusammengestoßen sein. Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort. Die Landesstraße 2310 wurde gesperrt.