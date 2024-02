Zweijähriger nach Unfall außer Lebensgefahr

Seligenstadt (dpa/lhe) - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) schwebt ein Zweijähriger nicht mehr in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, wurden die Mutter und der ebenfalls verletzte vier Jahre alte Bruder des Zweijährigen weiter in einem Krankenhaus behandelt.