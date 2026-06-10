Teils Lebensgefahr

Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Rettungshubschrauber kreisen, ein Mensch wird eingeklemmt: Auf einer Straße im Kreis Ravensburg kämpfen Einsatzkräfte um Menschenleben. Was ist bislang bekannt?

Fünf Menschen sind betroffen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Fünf Menschen sind betroffen. (Symbolbild)

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) sind mehrere Menschen teils schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde ein Mensch unter einem der Fahrzeuge eingeklemmt, Rettungskräfte befreiten ihn. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. An dem Unfall waren insgesamt fünf Menschen beteiligt. Zum Unfallhergang und der Zahl der Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. Die Strecke wurde gesperrt.

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