Renningen

Mann zwischen Abfallcontainer eingeklemmt – Lebensgefahr

Beim Verladen von Containern wurde ein Mann zwischen zwei Mulden eingeklemmt. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.

Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. (Symbolbild)

Renningen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Renningen (Kreis Böblingen) zwischen zwei Abfallcontainern eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 64-Jährige wollte Polizeiangaben zufolge mit seinem 22-jährigen Kollegen eine der sogenannten Absetzmulden auf ein Absetzkipperfahrzeug hieven – ein Lastwagen mit speziellen Verlade-Armen für die Container. Der Container sei bereits teilweise befestigt gewesen, als der 22-Jährige am Steuer des Lastwagens saß und Gas gab, wie eine Polizeisprecherin sagte. 

Dadurch setzte sich der Container laut Polizei ebenfalls in Bewegung und klemmte den 64-Jährigen zwischen dem Container und einem weiteren Container ein, der daneben stand. Der 64-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Das Absetzkipperfahrzeug fuhr in der Folge gegen eine Außenwand einer Lagerhalle und einen weiteren Lastwagen, wie es weiter hieß. Der 22-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen zu viel Gas gegeben. Ein Gutachter soll nun klären, wie es genau zu dem Unfall am Mittwoch kam. Es entstand ein Schaden von geschätzt 50.000 Euro.

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