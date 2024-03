Mehrere Verletzte nach Unfall auf der A3

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A3 zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Obertshausen hat am Freitag für mehrere Verletzte und eine Vollsperrung gesorgt. Nach Angaben der Polizei kollidierte zunächst ein in Richtung Würzburg fahrender Wagen mit einem am Stauende stehenden Fahrzeug. Infolgedessen seien weitere Fahrzeuge aufgefahren. Sieben Menschen seien verletzt worden, zwei schwer und fünf leicht. Die Aufräumarbeiten sorgten für eine Sperrung der Fahrbahnen in Richtung Würzburg, der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet. Wegen der Beseitigung eines größeren Trümmerfeldes sowie einer Ölspur sei mit längeren Verzögerungen zu rechnen, hieß es.