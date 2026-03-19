Mehrjährige Haft für Mitglieder der «Porsche-Bande»

Düsseldorf (dpa) - Zwei Mitglieder der sogenannten «Porsche-Bande» sind in Düsseldorf zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer hatten sich auf den Diebstahl teurer Sportwagen spezialisiert. Das Landgericht Düsseldorf verurteilte die 27 und 35 Jahre alten Angeklagten zu Freiheitsstrafen von drei Jahren und acht Monaten sowie vier Jahren und zehn Monaten.

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Nach Überzeugung der Strafkammer waren die beiden Männer Teil der Bande, die 2024 in Nordrhein-Westfalen insgesamt fünf PS-starke Fahrzeuge im Wert von mehr als einer halben Million Euro gestohlen hatte. Die Autos verschwanden in Köln, Meerbusch, Mülheim/Ruhr, Bielefeld und Sassenberg.

Die Angeklagten hätten die Vorwürfe im Prozessverlauf umfassend und glaubhaft eingeräumt, hieß es vom Gericht. Ein dritter Mittäter, der die Angeklagten in einem anderen Verfahren belastet hatte, war bereits zuvor zu einer Haftstrafe verurteilt worden.