Luxusautos gestohlen

Mehrjährige Haft für Mitglieder der «Porsche-Bande»

Eine Bande von Autodieben hatte sich auf teure Sportwagen spezialisiert. Zwei der Mitglieder müssen nun wohl für Jahre hinter Gitter.

Mehrjährige Haftstrafen für Porsche-Diebe. (Symbolbild) Foto: Martin Gerten/dpa
Mehrjährige Haftstrafen für Porsche-Diebe. (Symbolbild)

Düsseldorf (dpa) - Zwei Mitglieder der sogenannten «Porsche-Bande» sind in Düsseldorf zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer hatten sich auf den Diebstahl teurer Sportwagen spezialisiert. Das Landgericht Düsseldorf verurteilte die 27 und 35 Jahre alten Angeklagten zu Freiheitsstrafen von drei Jahren und acht Monaten sowie vier Jahren und zehn Monaten.

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Nach Überzeugung der Strafkammer waren die beiden Männer Teil der Bande, die 2024 in Nordrhein-Westfalen insgesamt fünf PS-starke Fahrzeuge im Wert von mehr als einer halben Million Euro gestohlen hatte. Die Autos verschwanden in Köln, Meerbusch, Mülheim/Ruhr, Bielefeld und Sassenberg.

Die Angeklagten hätten die Vorwürfe im Prozessverlauf umfassend und glaubhaft eingeräumt, hieß es vom Gericht. Ein dritter Mittäter, der die Angeklagten in einem anderen Verfahren belastet hatte, war bereits zuvor zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Der 35-jährige Angeklagte war mit zwei weiteren mutmaßlichen Bandenmitgliedern Anfang Juli 2024 in Wiesbaden von einem mobilen Einsatzkommando der hessischen Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Dabei wurde ein gestohlener Porsche im Wert von 130.000 Euro sichergestellt. Der 27-jährige Mitangeklagte wurde erst im März dieses Jahres in Polen gefasst. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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