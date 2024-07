Drei Festnahmen nach Luxusautodiebstahl-Serie

Düsseldorf/Wiesbaden (dpa/lnw) - Nach einer Serie von Diebstählen von Luxusautos im gesamten Bundesgebiet sind drei Männer festgenommen worden. Die Tatverdächtigen im Alter von 29, 34 und 36 Jahren wurden am Mittwoch unmittelbar nach dem Diebstahl eines Luxusautos in Wiesbaden von einem Mobilen Einsatzkommando festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf mitteilten.

Die Beschuldigten seien nach den Ermittlungen Teil einer Bande, welche für den Diebstahl von acht hochwertigen Fahrzeugen im gesamten Bundesgebiet verantwortlich sein soll. Insgesamt soll die Gruppe in unterschiedlicher Besetzung die Diebstähle mit einer Gesamtschadenssumme von rund 1,5 Millionen Euro in Düsseldorf, Köln, Mülheim an der Ruhe, Warendorf, Bielefeld, Braunschweig, Mannheim und Wiesbaden begangen haben.