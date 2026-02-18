Mehrwöchige Vollsperrung der Autobahnbrücke bei Hochheim
Autofahrer im Rhein-Main-Gebiet müssen ab März Geduld beweisen: Die Mainbrücke der A671 bei Hochheim wird voll gesperrt. Welche Umleitungsempfehlungen es gibt.
Hochheim (dpa/lhe) - Die Autobahnbrücke der A671 bei Hochheim im Rhein-Main-Gebiet soll wegen Sanierungsarbeiten ab 20. März für mehrere Wochen in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Betroffen ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Süd und Gustavsburg, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.
Geplant sei der Austausch der Fahrbahnübergänge. «Es handelt sich dabei um Verschleißteile, die nach vielen Jahrzehnten der Nutzung ersetzt werden müssen», hieß es. Das Ende der Vollsperrung ist für Ende April geplant.
Autofahrern wird eine großräumige Umleitung empfohlen. In Fahrtrichtung Darmstadt verläuft diese
- ab dem Schiersteiner Kreuz via A643 Richtung Mainz, dann A60, A67
- ab dem Wiesbadener Kreuz via A3 Richtung Würzburg, A67
- ab der AS Wiesbaden-Erbenheim via A66 Richtung Frankfurt
In Fahrtrichtung Wiesbaden erfolgt die Umleitung
- ab dem Rüsselsheimer Dreieck via A3 Richtung Köln
- ab dem Mainspitz-Dreieck via A60, A643 beziehungsweise via A60, A67, A3 Richtung Köln