Meldestelle berichtet über Antisemitismus in Hessen

Gießen (dpa/lhe) - Wie äußert sich Antisemitismus im Alltag in Hessen und welche Ausprägungen hat er speziell an Schulen und Hochschulen im Bundesland? Über Erkenntnisse dazu will Projektleiterin Susanne Urban von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Hessen an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) im Rahmen der Vorstellung des RIAS-Jahresberichts 2024 in Gießen berichten. Für das Vorjahr hatte die Meldestelle insgesamt 528 antisemitische Vorfälle im Bundesland dokumentiert, nach 179 im Vorjahr.