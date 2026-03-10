Handball-European-League

Melsungen muss im Europapokal in die Playoffs

MT Melsungen hat in der European League das letzte Gruppenspiel verloren und muss nachsitzen. In den Playoffs geht es gegen ein dänisches Team.

Nach seinem Bundesliga-Comeback steht Aaron Mensing auch im Europapokal im Melsunger Kader (Archivbild). Foto: Marco Wolf/dpa
Nach seinem Bundesliga-Comeback steht Aaron Mensing auch im Europapokal im Melsunger Kader (Archivbild).

Kassel (dpa/lhe) - Die Handballer der MT Melsungen haben den direkten Einzug ins Viertelfinale der European League verpasst. Die Nordhessen verloren im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Vardar Skopje aus Nordmazedonien mit 25:34 (12:17). Für den Bundesligisten war es die dritte Pleite nacheinander, wodurch er als Gruppenzweiter nun in die Playoffs muss. Bester Werfer war Florian Drosten mit sechs Toren.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Trainer Roberto Garcia Parrondo verzichtete im Vergleich zum Wetzlar-Spiel am vergangenen Wochenende auf sieben Stammspieler. So zog sich erneut der 41-jährige Co-Trainer Isaias Villaplana Guardiola ein Trikot über. Entsprechend holprig begannen die Gastgeber gegen den Champions-League-Sieger von 2017 und 2019. Bereits nach zehn Minuten musste der MT-Coach beim Stand von 1:6 eine Auszeit nehmen. Die fruchtete, denn Melsungen warf sechs Treffer nacheinander.

Nach Fehlstart erneut Schwächephase 

Doch es folgte eine weitere Schwächephase. Im Angriff ließ die MT viel liegen und nahm sich unvorbereitete Würfe. Mit einem 12:17 ging es in die Pause. Danach änderte sich wenig. Melsungen lief permanent einem konstant hohen Rückstand hinterher. Die Chance auf eine Wende bestand nie. 

Am 31. März und 7. April muss der Bundesligist nun in den Playoffs um den Einzug ins Viertelfinale antreten. Gegner ist der Fredericia Handboldklub aus Dänemark. Bei einem Erfolg geht es am 28. April und 5. Mai im Viertelfinale weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Melsungen mit perfekter Bilanz in European League
Handball

Melsungen mit perfekter Bilanz in European League

Die MT Melsungen hält sich in der European League makellos. Auch im letzten Gruppenspiel gewinnt sie.

02.12.2025

Melsungen hält sich in European League schadlos
Handball

Melsungen hält sich in European League schadlos

Die MT Melsungen bleibt in der European League makellos. Auch im fünften Spiel gehen die Nordhessen als Sieger vom Parkett.

25.11.2025

Melsungen gewinnt zweites Gruppenspiel in European League
European League

Melsungen gewinnt zweites Gruppenspiel in European League

Am Ende wird es noch einmal eng. Doch letztlich bleibt Handball-Bundesligist MT Melsungen im Europapokal ungeschlagen.

21.10.2025

MT Melsungen startet mit Sieg in European League
European League

MT Melsungen startet mit Sieg in European League

Handball-Bundesligist MT Melsungen bleibt auch im vierten Spiel nacheinander ungeschlagen. Die Nordhessen besiegen zum Auftakt in der European League Benfica Lissabon.

14.10.2025

MT Melsungen bleibt in der European League ungeschlagen
European League

MT Melsungen bleibt in der European League ungeschlagen

Auch das dritte Gruppenspiel in der European League dominiert Melsungen. Erneut ist Adam Morawski in Topform.

22.10.2024