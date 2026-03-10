Melsungen muss im Europapokal in die Playoffs

Kassel (dpa/lhe) - Die Handballer der MT Melsungen haben den direkten Einzug ins Viertelfinale der European League verpasst. Die Nordhessen verloren im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Vardar Skopje aus Nordmazedonien mit 25:34 (12:17). Für den Bundesligisten war es die dritte Pleite nacheinander, wodurch er als Gruppenzweiter nun in die Playoffs muss. Bester Werfer war Florian Drosten mit sechs Toren.

Trainer Roberto Garcia Parrondo verzichtete im Vergleich zum Wetzlar-Spiel am vergangenen Wochenende auf sieben Stammspieler. So zog sich erneut der 41-jährige Co-Trainer Isaias Villaplana Guardiola ein Trikot über. Entsprechend holprig begannen die Gastgeber gegen den Champions-League-Sieger von 2017 und 2019. Bereits nach zehn Minuten musste der MT-Coach beim Stand von 1:6 eine Auszeit nehmen. Die fruchtete, denn Melsungen warf sechs Treffer nacheinander.

Nach Fehlstart erneut Schwächephase

Doch es folgte eine weitere Schwächephase. Im Angriff ließ die MT viel liegen und nahm sich unvorbereitete Würfe. Mit einem 12:17 ging es in die Pause. Danach änderte sich wenig. Melsungen lief permanent einem konstant hohen Rückstand hinterher. Die Chance auf eine Wende bestand nie.