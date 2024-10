MT Melsungen bleibt in der European League ungeschlagen

Kassel (dpa/lhe) - Die MT Melsungen bleibt in der Gruppe F der European League das Maß der Dinge. Der Handball-Bundesligist gewann auch sein drittes Spiel und liegt verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Gegen Valur Reykjavik aus Island hieß es am Ende 36:21 (17:10). Wie die beiden Partien zuvor dominierte der Bundesliga-Spitzenreiter nach Belieben. Bester Torschütze in der Rothenbach-Halle Kassel war Nikolaj Enderleit mit sechs Toren. Ian Barrufet Torrebejan und Florian Drosten trafen jeweils fünfmal.