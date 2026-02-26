Handball-Bundesliga

Melsungen verpflichtet Schweden Larsson als Sportvorstand

Jesper Larsson wird der Nachfolger von Michael Allendorf als Sportvorstand der MT Melsungen. Erfahrungen in der Handball-Bundesliga hat der Schwede bereits gemacht.

Jesper Larsson wird neuer Sportvorstand der MT Melsungen. (Archivbild) Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa
Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat Jesper Larsson als neuen Sportvorstand verpflichtet. Der 52 Jahre alte Schwede übernimmt den Posten zum 1. Mai und erhält einen Dreijahresvertrag, wie die MT mitteilte.

Larsson ist in Deutschland kein Unbekannter. Während seiner Laufbahn als Profi stand der frühere Torwart unter anderem bei der HSG Nordhorn, beim TuSEM Essen und dem TBV Lemgo im Tor. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere arbeitete er beim schwedischen Club IFK Kristianstad zunächst als Torwart- und Co-Trainer, später als Sportlicher Leiter und Mitglied der Geschäftsführung. Zuletzt war er bei Kristianstad vor allem im Nachwuchsbereich tätig.

Larsson Nachfolger von Allendorf

Larsson tritt die Nachfolge von Michael Allendorf an, von dem sich Melsungen im vergangenen Herbst überraschend getrennt hatte. Inzwischen ist der ehemalige Profi für den hessischen Konkurrenten HSG Wetzlar tätig.

Larsson soll bei der MT nicht nur die Verantwortung für die Profimannschaft tragen, sondern auch die Nachwuchsförderung steuern und die Integration junger Talente in den Bundesliga-Kader vorantreiben.

Nur noch zwei statt drei Vorstandsposten

Darüber hinaus verkleinert sich der Vorstand der MT künftig von drei auf zwei Mitglieder. Axel Renner, bislang unter anderem für den Nachwuchsbereich zuständig, wird das Amt zum 30. September 2026 niederlegen. Eine Nachbesetzung ist nicht vorgesehen. Stattdessen sollen nur noch Andreas Mohr und Larsson den Vorstand bilden.

