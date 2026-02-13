Handball-Bundesliga

Transfer-Coup: Wetzlar holt Palicka und Allendorf

Die HSG Wetzlar holt im Abstiegskampf personelle Verstärkung - sowohl auf als auch neben dem Parkett.

Andreas Palicka wechselt zur HSG Wetzlar. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Andreas Palicka wechselt zur HSG Wetzlar. (Archivbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Die HSG Wetzlar hat sich im Kampf gegen den Abstieg aus der Handball-Bundesliga prominent verstärkt. Die Mittelhessen verpflichteten Top-Torwart Andreas Palicka und Michael Allendorf als neuen Sport-Geschäftsführer. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 39 Jahre alte Palicka kommt vom norwegischen Champions-League-Teilnehmer Kolstad und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Im Sommer zieht der Schwede weiter zum deutschen Meister Füchse Berlin. Allendorf (39), der bis Oktober des Vorjahres beim hessischen Bundesliga-Rivalen MT Melsungen als Sportvorstand in der Verantwortung stand, erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. 

Erfolgreiche Bundesliga-Vergangenheit

Mit der Verpflichtung von Palicka haben die Mittelhessen einen Transfer-Coup gelandet. «Wir sind sehr froh und stolz, dass wir Andreas für die Aufgabe bei uns gewinnen konnten. Das ist ein starkes und wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt», sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. 

Palicka bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Von 2008 bis 2015 hütete er das Tor des deutschen Rekord-Champions THW Kiel, mit dem er sechsmal Meister wurde. Zwischen Sommer 2016 und Dezember 2021 stand er bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag. Mit den Mannheimern holte er einen Titel.

Mit Schweden feierte der Routinier, der Ende Januar nach 185 Länderspielen seine Nationalmannschaftskarriere beendete, 2022 den EM-Triumph. Bei der EM 2018 und der WM 2021 gewann er jeweils Silber, 2024 EM-Bronze. «Ich freue mich sehr, dass ich zurück in der Bundesliga bin. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das der Club in mich hat, und möchte mithelfen, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt erreichen», sagte Palicka.

Neuaufstellung in der Führungsebene

Allendorf, der von 2006 bis 2010 als Spieler das HSG-Trikot trug, folgt auf den bisherigen Sportlichen Leiter Jasmin Camdzic und soll den Verein mittelfristig fit für die Bundesliga machen. Camdzic (55) bleibt zunächst als Co- und Torwarttrainer an Bord, ehe er sich auf eigenen Wunsch ab Sommer eine Auszeit nimmt. 

Michael Allendorf wird Sport-Geschäftsführer bei der HSG Wetzlar. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Michael Allendorf wird Sport-Geschäftsführer bei der HSG Wetzlar. (Archivbild)

«Michael hat in den Gesprächen sehr klar aufgezeigt, wie er die sportliche Ausrichtung der HSG Wetzlar gestalten möchte. Seine Ideen, sein Netzwerk und seine Herangehensweise passen genau zu dem Veränderungsprozess, den wir auf dieser Position bewusst einleiten wollten», begründete Seipp die Verpflichtung von Allendorf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Transfer-Coup perfekt: Berlin holt Star-Handballer Mem
Handball-Bundesliga

Transfer-Coup perfekt: Berlin holt Star-Handballer Mem

Die Füchse Berlin bauen sich eine Weltauswahl und schaffen einen Rückraum der Superlative. Der Franzose Dika Mem wechselt 2027 zum deutschen Handball-Meister. Und es kommt wohl noch ein Europameister.

09.01.2026

Melsungen trennt sich von Sportvorstand Allendorf
Handball-Bundesliga

Melsungen trennt sich von Sportvorstand Allendorf

Paukenschlag bei der MT Melsungen: Der Handball-Bundesligist und Sportvorstand Michael Allendorf beenden ihre Zusammenarbeit - und zwar mit sofortiger Wirkung. Es ist das Ende einer Ära.

02.10.2025

Handball-Bundesligist MT Melsungen holt Schweizer Talent
Transfer

Handball-Bundesligist MT Melsungen holt Schweizer Talent

Der Schweizer Luca Sigrist gilt als eines der größten Talente im internationalen Handball. Die MT Melsungen sichert sich die Dienste des 19-Jährigen. Jedoch müssen sich die Hessen noch etwas gedulden.

20.08.2025

Wetzlar holt Norweger als Zelenovic-Ersatz
Handball-Bundesliga

Wetzlar holt Norweger als Zelenovic-Ersatz

Nach der schweren Verletzung von Nemanja Zelenovic legt die HSG Wetzlar einen Transfer nach. Ein Norweger soll die Lücke schließen - und schon am Wochenende zum Kader gehören.

12.12.2024

Hessen-Derby: Melsungen will in Wetzlar nicht ausrutschen
Handball-Bundesliga

Hessen-Derby: Melsungen will in Wetzlar nicht ausrutschen

Die letzten beiden direkten Duelle gewinnt Wetzlar. Nun will der Bundesliga-Spitzenreiter Melsungen Revanche.

05.12.2024