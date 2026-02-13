Transfer-Coup: Wetzlar holt Palicka und Allendorf

Wetzlar (dpa/lhe) - Die HSG Wetzlar hat sich im Kampf gegen den Abstieg aus der Handball-Bundesliga prominent verstärkt. Die Mittelhessen verpflichteten Top-Torwart Andreas Palicka und Michael Allendorf als neuen Sport-Geschäftsführer.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 39 Jahre alte Palicka kommt vom norwegischen Champions-League-Teilnehmer Kolstad und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Im Sommer zieht der Schwede weiter zum deutschen Meister Füchse Berlin. Allendorf (39), der bis Oktober des Vorjahres beim hessischen Bundesliga-Rivalen MT Melsungen als Sportvorstand in der Verantwortung stand, erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Erfolgreiche Bundesliga-Vergangenheit

Mit der Verpflichtung von Palicka haben die Mittelhessen einen Transfer-Coup gelandet. «Wir sind sehr froh und stolz, dass wir Andreas für die Aufgabe bei uns gewinnen konnten. Das ist ein starkes und wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt», sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp.

Palicka bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Von 2008 bis 2015 hütete er das Tor des deutschen Rekord-Champions THW Kiel, mit dem er sechsmal Meister wurde. Zwischen Sommer 2016 und Dezember 2021 stand er bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag. Mit den Mannheimern holte er einen Titel.

Mit Schweden feierte der Routinier, der Ende Januar nach 185 Länderspielen seine Nationalmannschaftskarriere beendete, 2022 den EM-Triumph. Bei der EM 2018 und der WM 2021 gewann er jeweils Silber, 2024 EM-Bronze. «Ich freue mich sehr, dass ich zurück in der Bundesliga bin. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das der Club in mich hat, und möchte mithelfen, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt erreichen», sagte Palicka.

Neuaufstellung in der Führungsebene

Allendorf, der von 2006 bis 2010 als Spieler das HSG-Trikot trug, folgt auf den bisherigen Sportlichen Leiter Jasmin Camdzic und soll den Verein mittelfristig fit für die Bundesliga machen. Camdzic (55) bleibt zunächst als Co- und Torwarttrainer an Bord, ehe er sich auf eigenen Wunsch ab Sommer eine Auszeit nimmt.

Foto: Swen Pförtner/dpa Michael Allendorf wird Sport-Geschäftsführer bei der HSG Wetzlar. (Archivbild)