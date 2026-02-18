Handball-Bundesliga

Überraschender Wechsel: Grahovac verlässt HSG Wetzlar

Bundesliga-Schlusslicht Wetzlar und Kreisläufer Nikola Grahovac gehen ab sofort getrennte Wege. Der Kroate wechselt ins Ausland.

Nikola Grahovac (hinten) verlässt die HSG Wetzlar mit sofortiger Wirkung. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Nikola Grahovac (hinten) verlässt die HSG Wetzlar mit sofortiger Wirkung. (Archivbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Die HSG Wetzlar muss im Kampf gegen den drohenden Abstieg aus der Handball-Bundesliga ab sofort auf Kreisläufer Nikola Grahovac verzichten. Der kroatische Nationalspieler hat seinen bis 2027 laufenden Vertrag bei den Mittelhessen mit sofortiger Wirkung aufgelöst und wechselt ins Ausland, teilte der Verein mit. 

Grahovac war vor der Saison vom ungarischen Topclub KC Veszprem nach Wetzlar gewechselt. Für den Tabellenletzten absolvierte der 27-Jährige, der künftig wohl in Nordmazedonien für RK Eurofarm Pelister spielt, 21 Bundesligaspiele. 

«Wir haben in den vergangenen Tagen mit vielen Spielern unserer Mannschaft Gespräche über die aktuelle Situation geführt. Auch mit Nikola fand ein Gespräch statt. Dabei gab es unterschiedliche Auffassungen über seine Rolle im Team. Letztlich sind wir übereingekommen, dass es für beide Seiten besser sein könnte, sich zu trennen», sagte Wetzlars Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf.

