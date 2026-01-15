Handball-Bundesliga Suljakovic verlässt HSG Wetzlar im Sommer Der Torwart schlägt das Vertragsangebot der HSG Wetzlar aus. 15.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Jan Woitas/dpa Anadin Suljakovic und die HSG Wetzlar trennen sich zum Saisonende (Archivbild). Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Handball-Bundesliga HSG Wetzlar holt Torwart aus Ägypten Karim Hendawy verstärkt die HSG Wetzlar. Der erfahrene Schlussmann soll den verletzten Bart Ravensbergen ersetzen. 04.09.2025 Handball-Bundesliga Wetzlar holt Torwart Ravensbergen aus Göppingen Nach dem Abgang von Schlussmann Till Klimpke handelt die HSG Wetzlar schnell. Der Neue ist niederländischer Nationalspieler. 05.03.2025 Handball-Bundesliga Wetzlar-Keeper Suljakovic droht Saisonaus: Talent rückt auf 08.03.2024 Handball Wagner verlässt HSG Wetzlar zum Saisonende Der dreimalige Nationalspieler Hendrik Wagner beendet sein Engagement bei der HSG Wetzlar. Dagegen hätte der Handball-Bundesligist den Vertrag mit ihm gern verlängert. 22.11.2023 Handball Rechtsaußen Weissgerber verlässt HSG Wetzlar am Saisonende 12.04.2023