Wetzlar-Keeper Suljakovic droht Saisonaus: Talent rückt auf

Wetzlar (dpa/lhe) - Handball-Torwart Anadin Suljakovic steht dem Bundesligisten HSG Wetzlar in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung. Der 25-Jährige muss an der Hand operiert werden und wird voraussichtlich drei Monate fehlen, teilten die Hessen am Freitagabend mit. Bei der 23:31-Niederlage tags zuvor hatte sich Suljakovic den Finger ausgekugelt. Dabei sei ein Stück des Knochens abgebrochen, hieß es weiter.