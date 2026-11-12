Mensch stirbt nach Schussabgabe in Mannheimer Café
Während eines Streits in Mannheims Innenstadt greift ein Beteiligter zur Waffe. Eine Person stirbt, eine weitere wird verletzt. Der Verdächtige flieht zu Fuß. Bei seiner Festnahme schießt die Polizei.
Mannheim (dpa) - Bei einer Auseinandersetzung in Mannheim ist ein Mensch durch eine Schusswaffe getötet worden. Am späten Mittwochabend war es nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Café in der Innenstadt zu Streitigkeiten gekommen, wie die Polizei mitteilte. Eine Person habe im Zuge dessen mit einer Schusswaffe geschossen. Dabei wurden den Angaben zufolge zwei Menschen verletzt - einer davon tödlich.
Anschließend sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet und nach ihm sei gefahndet worden. Als er kurze Zeit später ausfindig gemacht worden war, kam es demnach zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Die Person wurde festgenommen. Aktuell befinden sich der Polizei zufolge sowohl der Verdächtige als auch die zuvor im Café verletzte Person in medizinischer Behandlung. Zur Schwere der Verletzungen machten die Beamten zunächst keine Angaben.