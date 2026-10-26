Kriminalpolizei ermittelt

Explosion in Mannheimer Café - eine Person leicht verletzt

Frühmorgens knallt es in Mannheim-Neckarstadt: Eine Explosion in einem Café. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Foto: Rene Priebe/dpa
Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Mannheim (dpa/lsw) - In einem Café im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt hat es in den frühen Morgenstunden eine Explosion gegeben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. 

Die Hintergründe waren zunächst unklar - Angaben könnten demnach weder zur Ursache der Explosion noch zur Schadenshöhe gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen.

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