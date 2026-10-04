Zur Wasen-Zeit

Mensch von S-Bahn eingeklemmt – Stammstrecke beeinträchtigt

Ein Mensch stürzt am Stuttgarter Hauptbahnhof und wird wenig später von einer Bahn erfasst. Der Notarzteinsatz hatte zeitweise starke Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr zur Wasen-Zeit.

Wegen des Notarzteinsatzes war die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen nur eingeschränkt befahrbar. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Wegen des Notarzteinsatzes war die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen nur eingeschränkt befahrbar. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mensch ist am Stuttgarter Hauptbahnhof von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt worden. Die Bundespolizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall am Samstag aus. Demnach sei die Person zuvor am Bahnsteig gestürzt. Zum Gesundheitszustand lagen auch am Tag nach dem Unfall keine Informationen vor. 

Wegen des Notarzteinsatzes war die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen am Samstag für rund eine Stunde nur eingeschränkt befahrbar. Das Gleis 102 im Tiefbahnhof wurde gesperrt. Am Nachmittag wurde die Strecke dann wieder freigegeben.

Laut der Bahn kam es zeitweise zu Ausfällen und Umleitungen. Auch nach Ende des Notarzteinsatzes und nach Streckenfreigabe mussten Reisende zeitweise noch mit Verspätungen, einzelnen Ausfällen und Fahrplanänderungen rechnen. Fahrgäste waren gebeten worden, sich vor dem Fahrtantritt zu informieren. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der öffentliche Nahverkehr wird wegen des Volksfestes auf dem Cannstatter Wasen und einer Großdemonstration stark genutzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
S-Bahn erfasst Mensch am Hauptbahnhof – Strecke wieder frei
Zur Wasen-Zeit

S-Bahn erfasst Mensch am Hauptbahnhof – Strecke wieder frei

Ein Mensch stürzt am Hauptbahnhof und wird von einer S-Bahn erfasst. Das hatte am Nachmittag zeitweise starke Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart zur Wasen-Zeit.

03.10.2026

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt - Das müssen Pendler wissen
Stuttgart

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt - Das müssen Pendler wissen

Für Bahnfahrer im Großraum Stuttgart gehören Sperrungen und Baustellen seit längerem zum Alltag. Nun wird der S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt wieder für mehrere Wochen komplett lahmgelegt.

26.07.2025

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt - Das müssen Pendler wissen
Stuttgart

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt - Das müssen Pendler wissen

Für Bahnfahrer im Großraum Stuttgart gehören Sperrungen und Baustellen seit längerem zum Alltag. Nun wird der S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt wieder für mehrere Wochen komplett lahmgelegt.

25.07.2025

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt - Das müssen Pendler wissen
Stuttgart

S-Bahn-Stammstrecke gesperrt - Das müssen Pendler wissen

Für Bahnfahrer im Großraum Stuttgart gehören Sperrungen und Baustellen seit längerem zum Alltag. Nun wird der S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt wieder für mehrere Wochen komplett lahmgelegt.

24.07.2025

Mann stürzt in Neckargemünd zwischen Zug und Bahnsteigkante
Bahn

Mann stürzt in Neckargemünd zwischen Zug und Bahnsteigkante

In einen Bahnhof fährt eine S-Bahn ein. Ein Mann gerät zu nah an die Bahnsteigkante und stürzt hinunter. Er soll laut Polizei betrunken gewesen sein.

03.03.2025