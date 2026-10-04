Mensch von S-Bahn eingeklemmt – Stammstrecke beeinträchtigt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mensch ist am Stuttgarter Hauptbahnhof von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt worden. Die Bundespolizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall am Samstag aus. Demnach sei die Person zuvor am Bahnsteig gestürzt. Zum Gesundheitszustand lagen auch am Tag nach dem Unfall keine Informationen vor.

Wegen des Notarzteinsatzes war die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen am Samstag für rund eine Stunde nur eingeschränkt befahrbar. Das Gleis 102 im Tiefbahnhof wurde gesperrt. Am Nachmittag wurde die Strecke dann wieder freigegeben.

Laut der Bahn kam es zeitweise zu Ausfällen und Umleitungen. Auch nach Ende des Notarzteinsatzes und nach Streckenfreigabe mussten Reisende zeitweise noch mit Verspätungen, einzelnen Ausfällen und Fahrplanänderungen rechnen. Fahrgäste waren gebeten worden, sich vor dem Fahrtantritt zu informieren.

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