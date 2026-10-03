Bahn-Unfall in Stuttgart - S-Bahn-Verkehr eingeschränkt

Stuttgart (dpa/lsw) - Der S-Bahnverkehr in Stuttgart ist derzeit eingeschränkt. Wegen eines Notarzteinsatzes auf der S-Bahn-Stammstrecke ist der Verkehr zwischen Stuttgart Hauptbahnhof (tief) und Stuttgart-Vaihingen nur teilweise möglich, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Alle Linien sind demnach betroffen.

Ein Mensch stürzte nach ersten Erkenntnissen am Hauptbahnhof, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Der Mensch wurde von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt. Zum Gesundheitszustand lagen zunächst keine Informationen vor. Die Bundespolizei ging von einem Unfall aus. Das Gleis 102 im Tiefbahnhof wurde gesperrt. Richtung Bad Cannstatt fährt laut dem Sprecher keine S-Bahn.

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Laut der Bahn kommt es zu Ausfällen und Umleitungen. Die Fahrpläne werden demnach laufend angepasst. Wie lange die Einschränkungen andauern, war zunächst nicht bekannt. Reisende wurden gebeten, sich vor dem Fahrtantritt zu informieren. Der öffentliche Nahverkehr wird wegen des Volksfestes auf dem Cannstatter Wasen und einer Großdemonstration stark genutzt.