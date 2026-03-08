Mannheim

Menschen auf geschlossenem Fernmeldeturm: Polizei im Einsatz

In Mannheim wurden Menschen auf dem höchsten Gebäude der Stadt gesichtet – trotz Sperrung. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach den Unbekannten.

Mit seinen rund 218 Metern ist der Fernmeldeturm das höchste Gebäude Mannheims. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Mit seinen rund 218 Metern ist der Fernmeldeturm das höchste Gebäude Mannheims. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Drei Menschen sollen unberechtigterweise auf den geschlossenen Fernmeldeturm in Mannheim gelangt sein. Die Polizei ist deswegen mit mehreren Einsatzwagen und auch einem Hubschrauber vor Ort, wie die Behörde mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Passanten meldeten demnach am frühen Nachmittag, dass sich die Menschen auf der obersten Plattform des Turms in rund 120 Metern Höhe aufhielten. Einsatzkräfte konnten laut einer Polizeisprecherin zunächst niemanden finden, sie suchten den Turm demnach mit Hilfe des Hubschraubers ab. Wie die Personen auf die Plattform gelangt sein könnten, war laut der Sprecherin zunächst unklar.

Der Mannheimer Fernmeldeturm mit Restaurant und Aussichtsplattform ist seit Dezember 2025 wegen Sanierungsarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen. Er wurde 1975 zur Bundesgartenschau eröffnet und ist mit einer Höhe von knapp 218 Metern das höchste Gebäude der Stadt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto kommt auf A6 unter Lkw – Sperrung Richtung Mannheim
Bei Schwetzingen

Auto kommt auf A6 unter Lkw – Sperrung Richtung Mannheim

Nach einem Unfall auf der A6 bei Schwetzingen war die Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Ein Autofahrer wurde verletzt und mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

15.01.2026

Gerüstteile an Turm auf Hoherodskopf lösen sich durch Sturm
Notfälle

Gerüstteile an Turm auf Hoherodskopf lösen sich durch Sturm

Wohl durch einen Sturm lösen sich am Hoherodskopf Gerüstteile vom Fernmeldeturm. Die Polizei bittet Besucher, den Bereich zu meiden – auch der Parkplatz am Turm ist gesperrt.

24.12.2025

Einkehr mit Aussicht in deutschen Metropolen
TV-Turm-Lokal von Tim Raue

Einkehr mit Aussicht in deutschen Metropolen

Ob im Fernsehturm wie nun Tim Raue in Berlin oder andernorts in Hochhäusern: In vielen Städten in Deutschland gibt es Gastronomie mit spektakulärer Aussicht.

03.06.2025

Wohnungen statt Abriss: VW verkauft «Telemoritz»
Alter Fernsehturm

Wohnungen statt Abriss: VW verkauft «Telemoritz»

Der Fernsehturm «Telemoritz» in Hannover wird doch nicht abgerissen. Der Verkauf ist perfekt. Viele kleine Wohnungen sollen entstehen.

23.11.2024

Brand im Turm der Kathedrale von Rouen
Wahrzeichen in Flammen

Brand im Turm der Kathedrale von Rouen

Schreckmoment im nordfranzösischen Rouen: Im Turm der Kathedrale brennt es plötzlich in 120 Metern Höhe. Sind Schweißarbeiten die Brandursache?

11.07.2024