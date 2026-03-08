Blaulicht

Mannheim: Personen auf Fernmeldeturm – Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Polizeihubschrauber befindet sich am Mannheimer Fernmeldeturm im Einsatz. Personen befanden sich auf der obersten Plattform.

Ein Polizeihubschrauber wurde zum Fernmeldeturm in Mannheim entsandt (Symbolbild). Foto: Sascha Lotz
Ein Polizeihubschrauber wurde zum Fernmeldeturm in Mannheim entsandt (Symbolbild).

Mannheim. Mehrere Personen haben sich am Sonntag unerlaubt auf der obersten Plattform des Mannheimer Fernmeldeturms aufgehalten. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge die Ordnungshüter alarmiert, der die Umrisse von Menschen auf dem Turm ausgemacht hatte. Die ersten Einsatzkräfte konnten diese Vermutung vor Ort bestätigen - zwei Personen befanden sich unbefugt auf dem Fernmeldeturm, der aufgrund anhaltender Sanierungsarbeiten eigentlich geschlossen ist. Kurz darauf verloren die Polizeibeamten am Boden jedoch den Sichtkontakt. Mehrere Streifenwagen wurde umgehend zur Unterstützung entsandt.

Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte ausgeschlossen werden, dass sich die Personen noch auf der Plattform befanden und sich in einer hilflosen Lage befinden könnten. Sofern möglich, durchsuchten Einsatzkräfte auch das Innere des Fernmeldeturms. Letztlich konnte im Turm niemand mehr angetroffen werden.

Wie die Personen in den Turm gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. (heh)

