Mannheim: Polizeieinsatz auf den Planken - Rettungskräfte sind im Einsatz

Mannheim. Momentan kommt es in der Mannheimer Innenstadt zu einem Einsatz der Polizei im Bereich Wasserturm/Plankenkopf. Auf Anfrage konnte ein Sprecher der Polizei noch nicht sagen, was vorgefallen sei. Rettungskräfte und Polizei seien auf der Anfahrt. In der Innenstadt kann es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. (heh)