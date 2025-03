Mannheim: Haftbefehl gegen 40-Jährigen wegen Mordes erlassen

Mannheim. Gegen den 40-jährigen Mann, der am Montag mit seinem Auto in der Mannheimer Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren ist, ist jetzt ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. Dabei geht es um Mord in zwei Fällen, versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen und Körperverletzung in elf Fällen.