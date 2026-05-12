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Mercedes-Benz verkauft Autohäuser in Berlin und Brandenburg

Der Verkauf der Mercedes-Autohäuser geht weiter. Nun sind die Betriebe in Berlin und Brandenburg an die Reihe. Wer übernimmt sie?

Mercedes-Autohäuser in Berlin und Brandenburg werden verkauft. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mercedes-Autohäuser in Berlin und Brandenburg werden verkauft. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Mercedes-Benz verkauft seine Autohäuser in Berlin und Brandenburg. Die konzerneigene Niederlassung Berlin-Brandenburg werde von der im Vereinigten Königreich sitzenden Global Auto Holdings (GAHL) übernommen, teilte der Stuttgarter Dax-Konzern am Dienstagabend auf Anfrage mit. Betroffen seien fünf Autohäuser in Berlin und zwei in Brandenburg, sagte ein Sprecher. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

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In der Niederlassung arbeiten den Angaben zufolge mehr als 1.100 Menschen. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe und soll Ende dieses Jahres vollzogen werden. GAHL führe bereits seit Jahren Betriebe von Mercedes-Benz in Großbritannien und in den USA, teilte Mercedes mit. 

Verkaufspläne schon länger bekannt

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Dass Mercedes seine Autohäuser verkaufen will, ist schon seit 2024 bekannt. Betroffen waren nach damaligen Angaben von Mercedes-Benz etwa 8.000 Menschen in Deutschland, die in rund 80 Betrieben beschäftigt waren. Nach Protesten der Beschäftigten verkündete Mercedes im Sommer 2024 eine Einigung mit dem Gesamtbetriebsrat auf wesentliche Eckpunkte für mögliche Betriebsübergänge zu potenziellen Erwerbern.

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Mitte des vergangenen Jahres hatte Mercedes mit Neu-Ulm seine erste Niederlassung verkauft. Darüber hinaus habe Mercedes im vergangenen Jahr bereits Niederlassungen in Koblenz, Mainz, Dortmund und Lübeck veräußert, teilte der Autohersteller nun mit. Anfang dieses Jahres seien zudem Verträge zum Verkauf der Niederlassungen in Aachen, Kassel, Würzburg, Wuppertal, Reutlingen und Hannover unterzeichnet worden.

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