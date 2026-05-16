Neue Wachstumsfelder

Mercedes-Chef offen für Ausbau von Rüstungsgeschäft

Internationale Krisen, schwache Autoverkäufe: Mercedes-Benz hält eine zusätzliche Verteidigungsproduktion für denkbar. Für den Konzernchef müssen solche Vorhaben aber «wirtschaftlich sinnvoll» sein.

Projekte in der Rüstungsproduktion müssten «wirtschaftlich sinnvoll» sein, sagt der Mercedes-Chef. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Projekte in der Rüstungsproduktion müssten «wirtschaftlich sinnvoll» sein, sagt der Mercedes-Chef. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius ist offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers. Dies müsse aber «wirtschaftlich sinnvoll» sein, sagte Källenius dem «Wall Street Journal» nach Angaben des Blattes. «Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss», sagte er. «Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit.»

Bild

Källenius zufolge könnten die Stärken von Mercedes als Großserienhersteller dem Unternehmen helfen, im Bereich der militärischen Ausrüstung direkter tätig zu werden. «Was Automobilhersteller außerordentlich gut können – und wir sind gut darin – ist die Herstellung hochwertiger Präzisionsmaschinen in größeren Stückzahlen», sagte er dem «Wall Street Journal».

Källenius prognostizierte nach Angaben des Blattes, dass das Verteidigungsgeschäft im Vergleich zur Herstellung von Pkw und Transportern nur einen geringen Anteil des Geschäfts ausmachen werde. Allerdings «könnte es sich um eine wachsende Nische handeln, die auch zu unseren Geschäftsergebnissen beitragen könnte», sagte er. «Wir werden also sehen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mercedes-Benz spricht von strategischem Entwicklungsfeld

Bild

Mercedes-Benz verwies auf Anfrage darauf, das Unternehmen entwickle und produziere grundsätzlich zivile Fahrzeuge. Die Aktivitäten im Sicherheits- und Verteidigungsbereich seien ein strategisches Entwicklungsfeld, das aktiv und in Kooperation mit Partnern weiter gestaltet werde. 

«Mit modifizierbaren Fahrzeugen für Sicherheits- und Verteidigungseinsätze stärken wir seit Jahrzehnten die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Europas und der Nato – und sichern gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit und Arbeitsplätze an unseren Standorten», hieß es. Seit vielen Jahren würden auch Fahrgestelle an spezialisierte Firmen geliefert, «die diese in eigener Verantwortung und unter eigener Marke für militärische Anwendungen ausbauen und vermarkten». 

Autobauer und Zulieferer prüfen einen Einstieg

Bild

Die deutsche Autoindustrie zeigt angesichts steigender Militärausgaben ein wachsendes Interesse an der Rüstungsbranche. Sowohl Autobauer als auch Zulieferer prüfen einen Einstieg oder planen diesen bereits. Die Absatzschwäche der deutschen Autobranche und der Wandel zur Elektromobilität treffen viele Unternehmen, während die Rüstungsindustrie wegen internationaler Konflikte starke Zuwächse verzeichnet und expandiert. 

Experten zufolge bieten sich für die kriselnde Auto-Zulieferbranche Chancen in der Rüstungsindustrie, etwa bei der Fertigung von Karosserieteilen, Antriebskomponenten sowie Fahrzeug- und Assistenzsystemen. Es handelt sich also um einen branchenweiten Trend, bei dem Autohersteller und -zulieferer die Rüstungsindustrie als mögliche Diversifizierungsstrategie in Betracht ziehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mercedes-Chef: Mehr Entwicklung in China - Image intakt
Messe «Auto China»

Mercedes-Chef: Mehr Entwicklung in China - Image intakt

Mit neuen Elektro-Modellen und lokalen Lieferketten will Mercedes in China wachsen. Was der Konzern für das Image und die Technik plant.

24.04.2026

Mercedes-Benz-Chef: Wettbewerb in China bleibt hart
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz-Chef: Wettbewerb in China bleibt hart

Ola Källenius blickt auf einen Markt mit mehr als 100 Rivalen – und setzt auf eine neue Strategie, um Mercedes in China auf Kurs zu halten. Was er sich davon verspricht.

27.11.2025

Mercedes will China mit fahrenden «Supercomputern» erobern
Automesse in Shanghai

Mercedes will China mit fahrenden «Supercomputern» erobern

Mercedes-Benz steht in China unter hohem Konkurrenzdruck. Die Schwaben wollen mit neuen Modellen wieder Lust auf die deutsche Marke machen.

22.04.2025

Autohersteller

Mercedes-Benz: 2024 leichter Rückgang beim Ergebnis

Mercedes-Benz blickt verhalten auf das laufende Geschäftsjahr. Große Sprünge beim Umsatz und Ergebnis sind nicht zu erwarten. Bei der E-Mobilität schlägt der Konzernchef neue Töne an.

22.02.2024

Bekanntgabe

Mercedes-Chef Källenius nun auch deutscher Staatsbürger

10.07.2023