Autoindustrie

Mercedes-Chef: Ungarisches Werk setzt Maßstäbe bei Kosten

Mercedes baut das Werk in Kecskemet zur größten Autofabrik Ungarns aus. Bei der Eröffnung ist der Konzernchef voll des Lobes. Beschäftigte in Deutschland dürften die Entwicklung mit Sorge beobachten.

Mercedes-Chef: Fabriken wie die in Kecskemet sind ein Wettbewerbsvorteil. Foto: Zsolt Szigetvary/MTI/AP/dpa
Mercedes-Chef: Fabriken wie die in Kecskemet sind ein Wettbewerbsvorteil.

Kecskemet (dpa) - Mercedes-Chef Ola Källenius hat das Werk im ungarischen Kecskemet als Schlüsselstandort hervorgehoben. Der weltweite Wettbewerb werde immer härter – sowohl in technologischer Hinsicht als auch in Bezug auf Kosten, Geschwindigkeit und Qualität, sagte der Manager bei der Eröffnung der Werkserweiterung. Fabriken wie die in Kecskemet seien ein Wettbewerbsvorteil und ein kraftvoller Beweis, dass höchste Qualität und höchste Kosteneffizienz miteinander einhergehen können. Die Fabrikkosten setzten Maßstäbe in Europa.

Mercedes will den Anteil der Produktion in europäischen Niedriglohnländern in den nächsten Jahren von 15 auf 30 Prozent verdoppeln. Die Produktionskosten in Ungarn liegen nach früheren Angaben von Finanzchef Harald Wilhelm rund 70 Prozent unter dem deutschen Niveau.

Größtes Autowerk in Ungarn

Zur Eröffnung war auch der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar gekommen. Kecskemet liegt gut 80 Kilometer südöstlich von Budapest. Der Konzern hat den Standort, an dem seit 2012 Fahrzeuge gefertigt werden, kräftig ausgebaut. Es handelt sich demnach nun um die größte Autofabrik des Landes. Mit einer potenziellen Jahreskapazität von bis zu 400.000 Fahrzeugen wäre Kecskemet künftig aber auch die größte Mercedes-Fabrik Europas.

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Das Mercedes-Werk in Ungarn hat eine Jahreskapazität von bis zu 400.000 Fahrzeugen. Foto: Mercedes-Benz AG/dpa
Das Mercedes-Werk in Ungarn hat eine Jahreskapazität von bis zu 400.000 Fahrzeugen.

Für rund eine Milliarde Euro entstanden in der Provinzstadt unter anderem zwei neue Hallen für Karosserie- und Montagelinien. Zusätzlich wurden ein zweites Presswerk, eine neue Lackiererei sowie eine Batteriemontage errichtet.

Produktionsbeginn für elektrische C-Klasse

Produziert werden in Kecskemet bereits die A-Klasse und der SUV GLB. Nun kommt die elektrische C-Klasse dazu. Damit wird in dem Werk erstmals ein Modell aus dem Volumen-Segment (Core) hergestellt. Der Konzern setzt den Angaben nach auf ein zweigleisiges Fertigungskonzept: In der bestehenden Halle laufen Verbrenner- und Elektrofahrzeuge flexibel auf einer Linie, die neue Halle ist auf vollelektrische Modelle ausgelegt. Eine kompaktere Version der G-Klasse soll künftig ausschließlich in Ungarn gebaut werden. Und auch der GLC könnte in dem Werk vom Band laufen.

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