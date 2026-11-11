Mercedes-Chef: «Wir wollen keinen faulen Kompromiss»

Berlin (dpa) - In der Debatte um höhere Produktivität und niedrigere Arbeitskosten in Deutschland strebt Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius tiefgreifende Veränderungen an. Derzeit laufen dazu Gespräche mit den Betriebsräten des Konzerns. Außerdem finden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie statt, an die auch Mercedes-Benz gebunden ist. «Wir wollen keinen faulen Kompromiss», sagte Källenius auf einer Veranstaltung der «Süddeutschen Zeitung» in Berlin. Das bringe nichts. «Wir wollen eine reale Veränderung», sagte Källenius.

Wenn man nicht bereit sei, in diesen Gesprächen weit zu springen, dann glaube er, dass es in zehn Jahren in Deutschland deutlich weniger industrielles Geschehen gebe als heute. Wenn Deutschland in einem Kostenindex eine 100 darstelle, dann seien Ungarn 30, Rumänien 20 und China zwischen 20 und 10. Aber auch die USA, wie Deutschland ein Hochkostenland, seien Källenius zufolge bei einer 80. Es sei nicht das Anliegen von Mercedes-Benz, Deutschland zu Rumänien oder Ungarn zu machen. Das sei Schwachsinn, sagte Källenius. «Aber von 100 auf 80 ist drin», sagte der Autoboss.

Källenius: «Wir sind schon sehr verbunden mit diesem Standort»

Einem Vorschlag der IG Metall in der laufenden Tarifrunde stand Källenius offen gegenüber. Der Vorschlag sieht vor, dass Betriebe zeitlich befristete tarifliche Regelungen entwickeln können, also von bestimmten Standards abweichen können, wenn im Gegenzug Investitionen in Zukunftsprodukte mit verbindlichen Zusagen für Standorte, Arbeitsplätze und Ausbildung verbunden werden. Mercedes-Benz sei wahrscheinlich mit der größte industrielle Investor in Deutschland, sagte Källenius. «Wir sind schon sehr verbunden mit diesem Standort», sagte Källenius. Wenn es darum gehe, Investitionszusagen für diesen Standort zu machen, könne man das mit Mercedes-Benz besprechen.

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