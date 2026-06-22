Martin Brudermüller

Mercedes-Chefaufseher: «Zumutbar, wieder länger zu arbeiten»

40 Stunden statt 35 Stunden die Woche arbeiten - für das gleiche Gehalt? Mercedes-Chefaufseher Martin Brudermüller macht sich dafür stark. Warum?

Mercedes-Chefaufseher: «Ernsthaft die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche angehen.» (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Mercedes-Chefaufseher: «Ernsthaft die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche angehen.» (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller hat eine Diskussion über wettbewerbsfähigere Arbeitskosten in Deutschland gefordert. Es sei in der schwierigen Situation zumutbar, wieder länger zu arbeiten. «Wir sollten ernsthaft die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche angehen», sagte Brudermüller dem «Handelsblatt».

In der deutschen Autoindustrie ist bei den tarifgebundenen Unternehmen die 35-Stunden-Woche Standard - auch bei Mercedes-Benz. Gesetzlich verpflichtend ist sie nicht. Im Herbst dieses Jahres steht in der Metall- und Elektroindustrie - welche auch die Autoindustrie umfasst - die nächste Tarifrunde an. 

Brudermüller: Deutschland zu teuer

Arbeit sei in Deutschland im internationalen Vergleich zu teuer geworden. «Einen Produktivitätsvorteil gegenüber wichtigen Wettbewerbern haben wir nicht mehr», sagte Brudermüller. «Es gibt zwei Stellschrauben. Entweder Sie kürzen die Gehälter oder es wird länger gearbeitet für das gleiche Gehalt», sagte der frühere Chef des Chemiekonzerns BASF. Ersteres sei in der Praxis nicht zumutbar. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Angesprochen auf eine längere Lebensarbeitszeit sagte Brudermüller, dass angesichts älter werdender Menschen der wirtschaftliche Verstand sage, «dass unser System ohne längere Arbeitszeit in sich nicht finanzierbar ist». Länger zu arbeiten, leiste einen Beitrag, im hohen Alter gesund und aktiv zu bleiben. Und: «Arbeit gibt den Menschen außerdem Struktur, Teilhabe und Sinn im Leben.»

Umstrittene Reform der Arbeitszeit

In Deutschland sorgt derzeit auch eine geplante Reform der Arbeitszeiten für Diskussionen: Arbeitgeber fordern mehr Freiraum, Gewerkschaften lehnen die Pläne ab. Union und SPD haben bei der Reform der Arbeitszeit vereinbart, im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz zu schaffen.

Nach dem aktuellen Arbeitszeitgesetz darf die tägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu zehn Stunden verlängert werden. Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben - eine Verkürzung auf zehn Stunden ist unter Voraussetzungen möglich etwa in Krankenhäusern, in Verkehrsbetrieben oder Gaststätten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trigema-Patriarch: «Wer älter wird, muss länger arbeiten»
Zum Tag der Arbeit

Trigema-Patriarch: «Wer älter wird, muss länger arbeiten»

Wolfgang Grupp fordert, dass die Lebensarbeitszeit automatisch an die steigende Lebenserwartung angepasst wird. Warum er diese Debatte in der Politik vermisst.

01.05.2026

Gewerkschaftschef gegen Reform der Arbeitszeit
Klärung vor Gericht

Gewerkschaftschef gegen Reform der Arbeitszeit

Die schwarz-rote Koalition hat eine Reform des Arbeitszeitgesetzes angekündigt. Die Gewerkschaften lehnen Änderungen ab.

02.08.2025

Streit um Arbeitszeiten - Arbeitgeberpräsident für Reform
Koalitionsversprechen

Streit um Arbeitszeiten - Arbeitgeberpräsident für Reform

Soll es eine Reform des Arbeitszeitgesetzes geben? Die Koalition hat das angekündigt. Die Gewerkschaften lehnen es ab, die Arbeitgeber pochen darauf.

30.07.2025

IW-Studie: Längere Arbeitstage kein Gesundheitsrisiko
Wöchentliche Höchstarbeitszeit

IW-Studie: Längere Arbeitstage kein Gesundheitsrisiko

Arbeitstage mit zehn Stunden und mehr - dafür aber auch kürzere Arbeitszeiten an anderen Tagen. Einer Studie zufolge ist das für Büroangestellte kein Problem. Das sieht aber nicht jeder so.

14.06.2025

Autoindustrie

BASF-Chef soll Mercedes-Aufsichtsratschef werden

03.05.2023