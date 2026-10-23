Mercedes-Benz

Mercedes will Zahl der Leiharbeiter in Deutschland senken

In den Werken in Sindelfingen, Bremen und Rastatt arbeiten rund 3.000 Zeitarbeiter. Im Zuge des verschärften Sparkurses will sich der Autobauer laut Zeitungsbericht von einem Teil von ihnen trennen.

Mercedes-Benz denkt über Reduzierung bei Leiharbeitern nach. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mercedes-Benz denkt über Reduzierung bei Leiharbeitern nach. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Mercedes-Benz will nach einem «Handelsblatt»-Bericht im Zuge seines Sparprogramms die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland reduzieren. Es gehe um «einige Tausend» Leiharbeiter, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise. Eine Mercedes-Sprecherin äußerte sich in Stuttgart nicht zu den konkreten Plänen. Sie betonte aber, Zeitarbeitnehmer ergänzten die Stammbelegschaft und ersetzten sie nicht. In den Fahrzeugwerken Sindelfingen bei Stuttgart, Bremen und dem badischen Rastatt arbeiten dem «Handelsblatt»-Bericht zufolge etwa 3000 Zeitarbeiter.

Arbeitsverträge von Leiharbeitern sind immer befristet. Diese Beschäftigten leiden bei einer Wirtschaftskrise immer als Erstes mit, wenn Kosten gesenkt werden müssen. Dann werden in der Regel ihre Arbeitsverträge nicht verlängert und sie stehen auf der Straße. In guten Zeiten übernehmen viele Unternehmen sie auch, wenn Personal gebraucht wird.

Neues Abfindungsprogramm ab Dezember

Zuletzt hatte Mercedes-Benz seinen Sparkurs verschärft und eine «Produktivitätsoffensive für Deutschland» angekündigt. Damit trat der Stuttgarter Autobauer auch eine öffentliche Diskussion über Arbeitskosten los. Denn in einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland schlug der Vorstand unter anderem vor, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall wehren sich gegen die Einschnitte.

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Mercedes-Benz legt außerdem sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer Ende September mit.

Ein Abbau der Stammbelegschaft wird aktuell nicht vom Management erwogen. Es gilt außerdem eine Beschäftigungssicherung in Deutschland bis Ende 2034. Das Management will in Deutschland mit der Produktivitätsoffensive nach «Handelsblatt-Informationen» jährlich 800 Millionen Euro einsparen.

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